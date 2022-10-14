消息面：

1.美國聯邦通信委員會（FCC）基於國安考量，擬全面禁售中國華為與中興通訊在美國銷售新的通訊設備。FCC主席Jessica Rosenworcel在聲明中表示，基於國安考量，已在上周向其他三名理事提出這項建議，以尋求支持。如果無法取得FCC的銷售許可，華為與中興將無法在美國銷售任何新的通訊設備。

2.美國勞工部統計局公布，9月消費者物價指數（CPI）年漲8.2%，低於8月的年漲8.3%，但超出市場預期的年漲8.1%；與8月相比上揚0.4%，亦高於市場預期的月漲0.2%。排除波動劇烈的食品與能源價格後，9月核心CPI年漲6.6%，創下逾40年來最大年增幅；月漲0.4%。

3.美國勞工部公布，上周（截至10月8日）初次請領失業給付人數周增9000人，為22.8萬人，超出市場預期的22.5萬人，並創下6周新高，但有可能是受到颶風侵襲影響。上周初領失業金人數4周均值為21.15萬人，周增5000人。截至10月1日當周的續領失業金人數周增3000人，為136.8萬人，稍超出市場預期的136.5萬人。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加988萬桶，遠超出市場預期的增加175萬桶。汽油庫存增加202.3萬桶，市場預期為減少182.5萬桶。餾分油庫存減少485.3萬桶，遠超出市場預期的減少205萬桶。上周美國原油進口增加179.5萬桶/日。煉廠產能利用率下滑1.4個百分點。

5.英國政府周四宣布英國5G網路核心部分移除華為設備的期限從原訂的2023年1月28日延至同年的12月31日，但英國5G網路在2027年底「全面」移除華為設備的計畫維持不變。英國國家網路安全中心（NCSC）表示，現今社會越來越依賴電信通訊，NCSC、政府和產業夥伴將密切合作，以確保這些網路長期的安全性與韌性。」

6.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，目前全球經濟陷入衰退的機率約為25%，儘管如此，她仍敦促各國央行繼續收緊貨幣政策以對抗居高不下的通膨。此外，IMF表示，除經濟復甦較疲弱、產能閒置情況嚴重的中國與日本之外，大多數亞洲央行必須進一步收緊貨幣政策。美國持續大幅升息導致利差擴大，將使亞洲國家貨幣跌跌不休，加上大宗商品價格上漲，恐將進一步推升亞洲國家通膨。本幣大貶和利率升高，也將加劇亞洲高債務國家的金融壓力。IMF表示，如果全球加重升息力道，亞洲國家就需要加快收緊貨幣政策。

7.美國財政部長葉倫表示，美國通膨數據超出預期，顯示在抑制通膨方面，美國仍有更多工作要做。

8.摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，聯準會不太可能做到讓熾熱的美國經濟降溫，同時又避免經濟陷入衰退。他認為，由於通膨持續高漲，聯準會的「最終利率」可能超出大部分經濟學家預期的介於4%～4.5%。美國經濟不太可能實現軟著陸，比較可能的是陷入溫和或嚴重衰退，而一旦經濟嚴重衰退，美股可能再跌20%～30%。

9.被喻為「科技女股神」的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）重申，她認為美國經濟已經進入衰退。她表示，雖然經濟萎縮將導致庫存情況加劇，但不會如2008、2009年金融海潚期間那樣嚴重。

10.消費者通膨意外炙熱，使聯準會在11月會議連續第4次升息75個基點幾乎成為定局，周四美國10年期公債殖利率一度大漲17.8個基點，報4.08%，尾盤漲5.6個基點，報3.958%。對利率更敏感的2年期債息更一度飆升24.8個基點，報4.535%，續創2007年以來新高。30年期債息一度漲破4%，創下2011年以來新高。

11.投資人看法反轉，美元由升轉跌，盤中一度下挫1.03%，報112.15。日圓跌跌不休，貶破147大關，盤中曾一度貶至147.665兌一美元，創下32年新低，尾盤跌0.24%，報147.24兌一美元。媒體報導，英國特拉斯（Liz Truss）政府可能捨棄部分減稅計畫，如降低企業利得稅率，英鎊聞訊大漲2.51%，觸及1.1381美元，尾盤漲 1.99%，報1.1324美元。BMO Capital Markets外匯部門主管Greg Anderson表示，匯市對美國通膨數據反應過度到讓美元飆升至面臨回吐壓力，為七個交易日以來首度下跌。

12.在冬季到來前，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存意外大減，激勵周四紐約期油收漲1.84美元或2.11%，為每桶89.11美元。布蘭特期油漲2.12美元或2.29%，收在每桶94.57美元。

13.受強勢美元和聯準會將再度大幅升息的預期影響，周四紐約期金收跌50美分，報每盎司1677美元。12月白銀跌0.02美元，為每盎司18.92美元。1月白金漲美元，為每盎司896.40美元。12月鈀金跌19.20美元，為每盎司2117.20美元。