勇士隊內的衝突看似告一個段落，「追夢」卓雷蒙格林(Draymond Green)將不會被禁賽，並會以先發之姿出戰勇士最後1場熱身賽及開幕戰，談到卓雷蒙格林的拳擊事件，籃網頭號球星杜蘭特(Kevin Durant)表示在他職業生涯當中從未見過這種情況，也談到與當年自己跟卓雷蒙格林的衝突不同，相信老東家勇士能搞定一切。

卓雷蒙格林在訓練時與小老弟普爾(Jordan Poole)發生口角，隨後更是朝著對方臉上揮拳，原以為勇士將對卓雷蒙格林採取嚴厲處罰，沒想到球團只是輕輕放下，卓雷蒙格林被罰款5萬美元，但是卻不會被禁賽，將會與克雷湯普生(Klay Thompson)一同於最後1場熱身賽復出。

過往也曾與卓雷蒙格林發生多次口角的杜蘭特，也對此事件發表自己的看法，「這情況與我當時和卓雷蒙格林那次不同，因為這次有人被扁了，兩者沒有辦法相比。以前我沒有見過這種事，但如同我和卓雷蒙格林之間發生的事，在NBA中經常上演。」

杜蘭特曾替勇士打下2座總冠軍，他也相信老東家能順利解決一切問題，「勇士最棒的一點就是眾志成城(Strength in numbers，勇士季後賽口號)，柯瑞(Stephen Curry)不是唯一1位能把所有人團結在一起的球員，伊戈達拉(Andre Iguodala)、魯尼(Kevon Looney)、邁爾斯(Bob Myers，勇士總管)、李文斯頓(Shaun Livingston)及克雷湯普生都會跳出來的。」