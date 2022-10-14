網紅長瀨昆妮有「全台最辣日文老師」的封號，擁有亮麗外表與兇猛火辣身材，加上又是直播主連千毅愛將，讓她火速打開知名度，圈了不少粉絲，不吝嗇在社群網站曬出養眼清涼照的她，昨（13日）曬出品嚐美食的照片，只見一對傲人車頭燈搶盡目光，讓粉絲看了狂噴鼻血。

長瀨昆妮在臉書曬出品嚐拉麵的美食照，只見她露出嬌媚眼神對著鏡頭頻頻放電，瞬間電暈不少男性粉絲，接著視線往下一移，只見她將一對傲人車頭放在桌上，只見美胸呼之欲出，甚至比拉麵碗還大，中間鏤空的部分直接露出半截上圍，加上衣服似乎太過合身的緣故，還擠出一條深邃事業線，超兇身材讓人不知道該將視線擺在何處。

長瀨昆妮這系列辣照短短時間吸引千人按讚，網友也紛紛留言：「吃麵怎麼可以不開燈」、「女神身材火辣辣的，太喜歡女神了」、「我可以吃妳的肉嗎」、「為什麼我去吃拉麵都沒有遇到那麼辣的女神」、「犯規啦，哪有人吃麵把長輩放在桌上啦」、「忍不住放大來看」、「看女神吃拉麵都覺得好吃了」、「好好吃的樣子，可是我比較想吃妳耶」。

長瀨昆妮日前在國慶日時PO文，表示：「來台第三年，國慶日快樂，大家今天~升~旗~了~嗎？」。照片中，只見她穿著胸口及腰的鏤空性感洋裝，由上往下的「上帝視角」，讓飽滿的上圍曲線一覽無遺，粉絲們更是忍不住歪樓表示：「看到妳的車頭燈別的部位會升旗」。