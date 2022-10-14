上班是一項相當考驗人心的事，尤其工作上的壓力與茫然，總讓人不停想要掙脫、重新尋覓，不過，有人能吃苦當吃補，也有人能把眼光放遠，熬過眼前的辛勞，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖猴、生肖羊、生肖兔、生肖蛇當在職場上遇到挫折時容易抱著下一份工作會更好的期待，不知是否在安慰自己，還是相信自己的潛力，這必須要他們自己去克服面對。

▍生肖猴

生肖猴的職場企圖心強烈，但也要求工作成果和合理收穫，若是一再地突破不了現狀，就會增加想要換工作的念頭，因為在新環境中對目標的憧憬能快速撫平你原本受的委屈，不贊同在那跌倒就在哪站起來的說法，心想與其浪費時間扭轉戰局，不如砍掉重練，從好的方面來看，快速轉換戰場，能豐富自己歷練；但若屢屢戰敗，將嚴重打擊信心。

▍生肖羊

基本上生肖羊的職場配合度非常高，不會在小地方計較任何事，但若發現未得到應有的尊重，也等不到機會時，很可能就會因一時咽不下那口氣，不惜裸辭走人，不過，為了賭氣而做自己的代價恐怕不小，雖然新地方可能有新氣象，卻也需要長期耕耘才能累積實力，做決定之前，得先三思而後行才不會吃太多虧。

▍生肖兔

生肖兔個性溫和，熱愛團隊共事，但未經歷練之前，會較畏懼承擔壓力，此時的兔子寧可靜待觀察，而不願意被貼上工作績效不佳的標籤，由於求好心切而生出了患得患失的心態，又少了些獨立做事的勇氣，一旦面臨突如其來的工作爆量會難以招架，難免會出現暫避風頭的念頭。

▍生肖蛇

做事認真細膩，對環境敏感度高，但是很期待身旁有人給予鼓勵和溫暖，若是發覺自己經常必須獨力承擔工作，遭遇困難時即使需要求救也無人可幫，就會非常挫折，認為這個工作環境無視他的存在，不如另找出路，找個能善待自己的地方。