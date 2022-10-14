球場的籃板上以塗鴉風設計，讓整體更具街頭感。（新北市提育處提供）

為了提升場地的安全性及民眾使用的便利性，新北市體育處斥資2922萬，在泰山體育園區整建大型天幕籃球場，讓戶外球場升級更有感。籃球場也在今（14）日正式啟用，以街頭塗鴉的風格做設計，不僅吸睛也更有街頭籃球的感覺，除了打球還能拍照打卡。

體育處表示，泰山體育園區戶外籃球場的天幕以鋼結構施作，能有效提升承載能力及耐震強度，天幕薄膜則是立體波浪造型，球場採用單向30M無落柱之大跨距設計，使得球場整體營造出開闊的氣勢。

另外，球場也紅色與藍色為主色調，在是覺上不僅有強烈的對比，在籃板部分更是以街頭塗鴉風來設計，讓球場不僅只是運動場地，還能成為拍照打卡的景點，球場上也有許多新北和泰山的文字、標誌，是在地感十足的街頭籃球場。

新北市擁有全國最多的18座國民運動中心，市府自2019年以來，推動「運動中心2.0計畫」，以以「新北運動聚點」為品牌，至今年目標規劃設置45處運動聚點，包含29處運動天幕球場、16處健身中心。

為了均衡分配運動資源，運動天幕球場以城鄉型行政區為優先，盤點區域內使用率高的戶外籃球場設置運動天幕，兼具美觀與實用，讓熱愛打球的民眾可以不受天氣影響能盡情運動。

體育處指出，從2019年至今，已啟用27處運動天幕， 預計至年底前會再完成4處運動聚點，包含鶯歌尖山公園、永和公一公園2處運動天幕球場以及林口東湖國小、中和佳和公園2處健身中心，提供民眾更完善的運動服務。