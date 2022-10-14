大陸《科技日報》微信公眾號14日報導，中國石化新聞辦13日透露，中國首個萬噸級48K大絲束碳纖維工程第一套國產線，近日在中國石化上海石化碳纖維產業基地投料開俥，並生產出合格產品，產品性能媲美國外同級別產品。這顯示中國石化大絲束碳纖維從關鍵技術突破、工業試生產、產業化，成功走向規模化生產。

在碳纖維行業內，通常將每束碳纖維根數大於4.8萬根（簡稱48K）的稱為大絲束碳纖維。該條48K大絲束碳纖維國產線可實現規模化、高品質生產。該項目採用中國石化自主開發的PAN （聚丙烯腈）基大絲束原絲、碳纖維技術，分兩個階段實施，計畫於2024年全部建成投產，屆時共達到2.4萬噸／年原絲、1.2萬噸／年大絲束碳纖維產能。

大絲束碳纖維性能優越，被稱為「新材料之王」「黑黃金」。上海石化研發生產的大絲束碳纖維，是一種含碳量在95％以上的高強度新型纖維材料。其力學性能優異，比重不到鋼的四分之一，強度卻是鋼的7至9倍，並且還具有耐腐蝕的特性。

此外，48K大絲束最大的優勢是在相同的生產條件下，不僅可以大幅度提高碳纖維單線產能和品質性能，還可以實現生產低成本化，從而打破碳纖維高昂價格帶來的應用局限。

「新材料之王」應用場景廣泛，如風能、太陽能、高鐵動車、飛機組件等。長期以來，中國的碳纖維發展主要是在小絲束碳纖維方面實現了突破，但是由於小絲束碳纖維成本高，影響了下游企業應用碳纖維的積極性。中國石化聯合10餘家大專院校、科研院所、企業，經過十餘年努力，中國碳纖維實現了從12K到48K的重大突破，成功實現研發生產技術從量變到質變的飛躍。中國石化成為大陸第一家、全球第四家掌握大絲束碳纖維技術的企業。