18歲公民權修憲複決與年底大選同日舉行，新北市長侯友宜選舉辦公室今舉行「是時侯了，18啦！」記者會，宣布18日起，選辦政治實習生將與侯友宜共同來推動18歲公民權，前進新北街頭宣講，首場將在新莊新月橋舉辦，侯辦發言人陳柏翰表示，青年是推動國家進步的重要力量，侯市長將與青年站在一起，呼籲所有市民在11月26日都可以踴躍出門，對18歲公民權投下同意票。

陳柏翰指出，侯友宜市長在許多場合中皆曾表示，青年是國家未來發展的動能，成熟的民主社會應該讓更多年輕人參與公共事務，並用選票表達自己的意見，而18歲公民權是世界認同的普世價值，也是台灣未來要走的方向，因此他舉雙手全力支持，也會盡力來為18歲拉票。

陳柏翰表示，18歲公民權修憲案複決將與九合一大選合併進行，但本次修憲門檻相當高，需965萬人出來投下同意票。因此選辦的青年實習生們主動請纓，依照新北各區域的狀況設計了街講活動，自18日起開始深入市場、路口、夜市、捷運站，到新北的各個角落，說服市民朋友一起出來投票，目前共規畫8場，首場街頭宣講將於18日晚上6時在新莊新月橋舉辦。

現就讀台北大學公行所碩二的涂孝瑜指出，自己高中時曾擔任學生會長，在爭取學生權益中體悟到如何在民主制度下凝聚共識。推動18歲公民權也是參與民主的重要過程，呼籲同樣置身在學生自治的夥伴們，能一起像過去學權路上一樣用力，讓候選人更加關注青年議題。

現就讀台灣大學政治系三年級的鄭皓文表示，行使投票權的歷史，代表見證進步的過程，這個過程沒有停止的一天。過去有非常多的運動者投身其中努力奮戰，而今年也有非常多的同學、學弟妹們站出來，自己作為這次選舉的首投族，亦將一起投身行列，共同讓這個進步實現。

甫畢業於世新大學口傳系的陳皓寧，則分享了自己如何思索18歲公民權，認為行使公民權的核心價值在培養批判思考的能力，不分世代，彼此都是從經驗中學習。因此必須讓這個基礎持續擴大，讓具有責任的人也有相對應的權利參與，未來我們才有更成熟民主環境。