論文爭議連環爆，國民黨、民進黨與民眾黨皆有候選人涉入論文風波，連帶選舉「失焦」。立委陳椒華今天召開記者會表示。論文風波傷害學術自由、選舉也失焦，連帶民主的公共理性幾乎消失。陳椒華提出兩點聲明，請各黨共同修法，杜絕學位與權力交易，並負起責任，嚴格把關候選人品質。

陳椒華指出，這次各黨都涉及的論文風波，不只傷害了學術自由，更嚴重的是讓選舉也完全失焦。新聞媒體、政黨與政府機關，每日的負面攻防成為選舉主軸，公共政策辯論消失，優秀的候選人也不被看見，民主選舉的公共理性幾乎消失。

陳椒華說，直接反映在選民對選舉的失望，不表態人數直線上升，對負面選舉的厭惡感也直線上升。這樣的結果，追根究底，就是各黨不重視公共政策與候選人把關不足造成的惡果。

針對這樣的結果，陳提出兩點聲明，第一，針對論文抄襲，教育部應該檢討現有機制的不足，包括修正「專科以上學校學術倫理案件處理原則」等相關法規，針對指導教授及口試委員確立課責類型、限制指導上限、建立吹哨人免責制度等。

第二，要請各黨嚴格把關候選人，陳椒華提醒，當人民對選舉失望，就是民主體制的信心危機。台灣是個民主國家，我們的選舉，就應該要是健康的選舉，把關好候選人的品質，提出良好的公共政策論述，讓人民可以理性又安心的做出選擇。