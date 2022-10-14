綠空廊道潭子段近合作街處，腳踏車常因沒有減速慢行而和汽機車追撞。（周永鴻服務處提供）

綠空廊道位於鐵道沿線，是台中熱門的自行車道，但在潭子段近合作街處，常有腳踏車追撞汽機車事故，市議員周永鴻邀相關單位會勘，經討論後達成3點共識，將評估設置警示牌或跳動路面，以及畫設停止線及啟用三色號誌等，希望徹底改善當地交通問題。

綠空廊道潭子段近合作街處，腳踏車常因沒有減速慢行，而和汽機車發生小擦撞，造成車禍頻傳，周永鴻接獲民眾反映後，昨日與福仁里里長游豐瑋邀集相關單位一同到現場尋求解決方式。游豐瑋表示，該路口小車禍頻傳，常常險象環生，讓附近民眾十分困擾。

周永鴻表示，會勘後各單位初步達成3點共識，包括養工處將於合作街與綠空廊道路口前後評估增設警示牌或跳動路面；潭子區公所將於該路口東向往復興路劃設停止線；公所繪製完停止線後，交通局將於每日早上7點至晚上7點於路口啟用三色號誌。

周永鴻指出，他持續關心綠空廊道沿線規畫，為確保自行車騎士和經過的用路人都能有安全順暢的體驗，目前積極爭取潭子段行經環中東路設置自行車跨橋，改善當地因路寬造成交通斷點。