綠空廊道位於鐵道沿線，是台中熱門的自行車道，但在潭子段近合作街處，常有腳踏車追撞汽機車事故，市議員周永鴻邀相關單位會勘，經討論後達成3點共識，將評估設置警示牌或跳動路面，以及畫設停止線及啟用三色號誌等，希望徹底改善當地交通問題。
綠空廊道潭子段近合作街處，腳踏車常因沒有減速慢行，而和汽機車發生小擦撞，造成車禍頻傳，周永鴻接獲民眾反映後，昨日與福仁里里長游豐瑋邀集相關單位一同到現場尋求解決方式。游豐瑋表示，該路口小車禍頻傳，常常險象環生，讓附近民眾十分困擾。
周永鴻表示，會勘後各單位初步達成3點共識，包括養工處將於合作街與綠空廊道路口前後評估增設警示牌或跳動路面；潭子區公所將於該路口東向往復興路劃設停止線；公所繪製完停止線後，交通局將於每日早上7點至晚上7點於路口啟用三色號誌。
周永鴻指出，他持續關心綠空廊道沿線規畫，為確保自行車騎士和經過的用路人都能有安全順暢的體驗，目前積極爭取潭子段行經環中東路設置自行車跨橋，改善當地因路寬造成交通斷點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。