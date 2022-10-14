基隆地檢署14日上午宣布，查獲基隆市首例賄選案件，一名基隆市中正區的里長參選人自7月起便積極透過椿腳及親自下海賄賂選民，經過警檢調長期布線調查，13日通知候選人、椿腳及選民到案說明，訊後將里長候選人聲押獲准。

基隆地檢署檢察官何治蕙指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局、基隆市警察局第二分局、內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊等單位，自7月起就獲報盯上了中正區的該名里長參選人。

據瞭解，該名候選人自今年7、8月起，早在尚未登記參選前，便以每票1000元的價格，向許多有投票權的里民尋求或交付賄賂。經過檢警調的多方調查及持續蒐證，13日約談了該名里長參選人、椿腳及選民等10餘人到案說明。檢察官在訊後，依涉嫌賄選，將里長參選人聲請羈押獲准。另外一名涉及賄選的林姓共犯，則以新台幣3萬元交保。

基隆地檢署表示，這是今年九合一選舉中，該署查獲的第二起賄選案，也是基隆市轄區的第一案。地檢署表示，檢警調必會持續嚴加偵辦，提醒候選人、民眾買票賄選涉犯重罪，協助賄選人買票賄選者，亦成立投票行賄罪，切勿以身試法。

基隆地檢署也呼籲民眾若得知有候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人身分絕對嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金；期望全民一同端正選風，讓民主基石更加穩固。