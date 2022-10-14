日前，韓國多所大學舉辦校慶，邀請藝人登台演出。誰料，知名嘻哈歌手UNEDUCATED KID表演期間想與粉絲互動，一個助跑躍進觀眾群，沒想到觀眾卻反應不及沒有接好，讓他當場摔在地上，甚至還壓壞女粉絲的手機，賠了28.5萬韓元（約新台幣約6,600元）給粉絲，尷尬程度破表。

過去韓國各大學校舉辦校慶，歌手陣容之豪華程度能夠比肩年末慶典，可算是一場拼盤演唱會。現場除了粉絲們在台下吶喊應援，台上歌手也不甘示弱地使用各種方式發送福利回應粉絲。近日，身為知名嘻哈歌手的UNEDUCATED KID也受邀參加校慶。豈料，他到京畿道研成大學表演時，或許想與觀眾互動，只見他興奮助跑跳躍進觀眾群當中，結果觀眾們下意識的側身讓出一個空位，導致UNEDUCATED KID與地板來個「親密接觸」，周圍的人更是嚇得不知該如何是好。所幸他起身後示意自己無事，並在工作人員的幫助下回到舞台。

UNEDUCATED KID 助跑躍進觀眾群，沒想到卻摔落地上。（圖／翻攝自UNEDUCATED KID [email protected]）

事後UNEDUCATED KID在IG上發文分享此件糗事，並配文自嘲「我不是去大學表演，我是去當馬戲團。」然而，他也透露了此件事情還有後續，表示自己收到女粉絲的私訊，她表示「手機在哥哥跳下之後整個被壓壞」，還附上哭泣文字，UNEDUCATED KID則對她表示願意負擔維修費用，最後女大生修理了28.5萬韓元（約新台幣約6,600元），UNEDUCATED KID也直接詢問粉絲帳號匯款給她讓整起事件畫上休止符。

UNEDUCATED KID 貼出粉絲私訊表示手機被壓壞的照片。（圖／翻攝自UNEDUCATED KID [email protected]）

UNEDUCATED KID在IG上公開這一故事後，引發熱議，網友們紛紛留言笑稱「感覺有點可憐，但我還是想笑」、「你之後可以去參加馬戲團的猴子表演了」、「沒接住有點好笑欸」，也有網友大讚UNEDUCATED KID認真負責賠償手機維修費的態度，留言表示「歌手做到這樣，太神了。」