交通部航港局與台北市政府公共運輸處今（14）日首次合辦淡水河聯合災害防救演習，圖為載客船舶業者聯合防災撲滅火勢(航港局提供)

因應疫情解封，交通部航港局與台北市政府公共運輸處今（14）日首次合辦淡水河聯合災害防救演習，包括失火及人員落水等突發狀況，順利演練完畢。

航港局表示，與以往由單一部門舉辦災防演習有別，今年首次由中央結合地方政府合辦災防演習，演練淡水河水域船舶較常發生的失火以及人員落水等突發狀況，模擬船舶於河道中失火、乘客驚慌失措等情境，業者即時啟動應變程序，有秩序地安撫及疏散旅客，同時救援單位於接獲通報後快速抵達現場，配合航線業者互助聯防機制，滅火及人員救助，化解危機。

演習總共動員2艘客船、4艘快艇、1輛消防車、2輛救護車、91名參演人員，演習後並邀請海洋大學蔡台明教授講授航行安全知識，解說及宣導客船及載客小船消防滅火、救生及群眾管理等範疇。

航港局表示已於去年即邀集轄區內客船業者共同簽立聯防互助意向書，今年結合實際演習，務必確保於災害發生時，公、私部門相關救災機具及人力能迅即投入。