高金素梅要求唐鳳回答這3個問題，唐卻始終未正面回答。（圖／本報系影音截圖）

【全程字幕】批數位部伸手管控網路！唐鳳不耐煩三度跳針「這句話」 高金素梅怒轟：官腔官調

立委高金素梅11日質詢數位發展部部長唐鳳，是否贊同總統及政要畢業論文列為機密封存30年等問題，唐卻始終未正面回答，引發高金不滿，一旁的行政院院長蘇貞昌也出面緩頰。高金要求唐立刻回答問題，唐則以狀似不耐的態度三度跳針喊「我是在回答您的問題」、「回答委員的問題」，讓高金直言「天才跟魔鬼就是一線之間」，痛批沒想到唐那麼快就學會了官腔官調。

高金素梅11日質詢指出，當年22歲還叫唐宗漢的唐鳳，曾力挺1999年於美國西雅圖發起的反對WTO群眾運動，並以網路經營長才介紹該活動；而該活動的宗旨，正是反對富國強權，高舉WTO拿貿易自由當藉口，剝削掠奪窮國。高金詢問唐，進入政府部門工作後，對於「政府公開透明」的理念，是否仍初心未變？

唐鳳回應，數位發展部中的「民主網絡司」，其實就是其他部裡的「國際合作司」，只是民主網絡司的合作對象不一定是國家對國家，而是民主政體或民主團體，所以才取這個名字。高金追問，民主網絡司採用的約聘人員最多，他們都未經過政府考核。唐則不斷插話「並不是」，表示過半的約聘僱都是因為資安署的需要，所以才去了資安署。

高金素梅回應：「非常遺憾，部長，您是大家所認為的天才，可是你的油嘴滑舌讓我非常的意外。沒有關係，我再提醒你，你不回答我剛剛問你的幾個重要的問題，你不回答沒關係。」蘇貞昌緩頰道，台灣的民主化、透明化在全球權威機構評比上名列前茅，數位發展部正是為相關資訊服務、建置來努力，希望高金能讓唐鳳有說明自身想法、立場的機會。高金表示：「好，唐部長你說明，但是我很遺憾，你在說明之前都沒有回答我。我剛剛問了你那幾句，我就是想要嘗試看一看，您的核心理念有沒有改變？」

高金素梅秀出投影片，強調要唐鳳立刻回答這幾個問題：「您贊同總統和政要的畢業論文可列為機密封存30年嗎？」「您贊同人民納稅錢購買的疫苗價格列為機密嗎？」「您贊同進口的天然氣價格列為機密嗎？」唐卻不斷「跳針」喊「我是在回答您的問題」共三次，態度似顯不耐，讓高金忍不住動怒嗆「沒有啊！」並重複問題。唐則再度喊「回答委員的問題」，高金痛批唐並未回答問題，「很遺憾，唐鳳部長，我必須提醒您，天才跟魔鬼就是一線之間，我沒有想到你這麼快速就在這邊官腔官調，我以為你很很直率地回答我你的核心價值，但是你並沒有。」