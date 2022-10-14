雲林地檢署偵辦麥寮鄉民代表韓姓參選人8月、9月間支付2萬多元給一名過世鄉民靈堂的棚架及花壇費用，昨（13日）專案小組搜索韓某競選辦公室，帶回7人說明，釐清賄選案情後，韓嫌以100萬元具保候傳，其餘人等請回。

雲林地檢署指出，韓姓參選人知悉段姓婦人之丈夫於8月間身故，前往靈堂現場捻香之際表示願支付靈堂棚架費用、花壇費用共2萬餘元，喪家知悉韓某是鄉民代表參選人，應允支付上述款項，韓某於8月底、9月初多次前往靈堂致意，多次向其他親友請託、支持，並如約支付2萬0970元予棚架業者。

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮法務部調查局臺中市調查處、法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局臺西分局偵辦本案，13日發動搜索，傳喚、約談代表參選人韓某及證人共7人到案說明。

檢察官複訊後，認該涉案之代表參選人韓嫌涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪，諭令100萬元具保候傳，其餘人等則請回。

雲林地檢署指出，目前正與警調、政風等單位致力於選舉查察工作，全力杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入選舉，迄今接獲84件賄選情資，已查獲3件現金賄選、2件禮品（糕餅、香腸）。