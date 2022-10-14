雲朗觀光集團旗下雲品(2748)今（14）日宣布與仙妮蕾德集團簽約，將以委託經營方式合作，由「君品Collection」負責營運「ILLUME茹曦酒店」的餐飲與宴會業務，為雲品首度跨足同業委託經營案，除開展全新商業模式，也能共創飯店業者合作關係，共同迎接疫後復甦。

位於敦北商圈的「茹曦酒店」前身為1983年開幕的「環亞大飯店」，仙妮蕾亞集團於2006年接手更名「台北王朝大飯店」，在歷經翻新調整大廳、客房、餐廳、宴會廳及附屬相關設施後，今年8月18日正式更名「茹曦酒店」重新迎賓。

「茹曦酒店」2樓設有挑高6米的國際大會堂，205坪空間可容納約85桌，同層貴賓軒設有13間獨立會議室，適合各類型的中小型會議、扶輪社例會、獅子會例會等工商團體活動。5樓的宴會樓層則挑高5米，可容納約35桌、400人宴會，更可舉辦記者會、發表會等活動。

而「茹曦酒店」1樓的自助餐廳Sunny Buffet，則擁有絕佳的16樓挑高空間，屋頂引進自然採光，宛若在戶外用餐的一般空間氛圍，可感受白天陽光灑落、夜晚星空燦爛的浪漫，更能辦理充滿戶外感的宴會或證婚儀式，為台北市區當中難能可貴的挑高餐飲空間。

雲品表示，此次將協助營運「茹曦酒店」的餐飲宴會委託項目，負責營運項目包括Sunny Buffet、玉蘭軒中餐廳與宴會廳、會議中心，並擬定營運管理目標、營收預算、費用規劃與人員訓練，共同提升飯店業績創造利潤。

雲品指出，茹曦酒店由「君品Collection」負責營運的餐飲項目，將於11月上旬正式營運，屆時能提供給南京東路、敦化北路一帶新興金控總部的敦北商圈企業工商客戶與一般消費者全新餐飲與宴會會議選擇。

雲品總經理丁原偉表示，雲品與雲朗始終致力於產業間合作，從老爺酒店集團、凱撒飯店連鎖的CLR通用券，與疫情最嚴峻時與其他米其林星級餐廳、人氣名店的合作外帶餐，雲品向來用創新的產業變革打破產業間競爭關係，轉而朝向合作共好方式經營。

丁原偉指出，此次與仙妮蕾德集團合作，也是看好雙方對產業營運間有著極佳共識，期待能延伸「君品Collection」的服務優勢，看好未來國境開放後的觀光餐飲市場，因此採取委託經營方式共同合作，一起把市場做大。