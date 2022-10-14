許多人為了身體健康會多吃蔬果，但若吃太多醣分高的水果，恐造成反效果。肝膽腸胃科醫師葉秉威分享，40多歲男患者胰臟炎住院，強調自己不菸不酒、飲食健康，結果抽血檢查，血液卻是黃色濃稠狀，看起來超油，醫師詢問才知，男患者為健康狂嗑水果，結果一下子吞了太多高糖分水果，造成三酸甘油脂飆高，進而導致胰臟發炎。

葉秉威在節目《醫師好辣》上分享，一名40多歲的男患者因為肚子痛掛急診，結果卻檢查出胰臟發炎住院，且患者呼吸很喘、幾乎沒有小便。而在台灣胰臟炎的最常見都是喝酒或是膽結石造成的，因此他立刻問患者是否愛喝酒？結果患者卻說自己不菸不酒，安排電腦斷層檢查膽囊也沒發現問題，且患者強調自己飲食很健康。

葉秉威表示，安排患者抽血檢查，沒想到這一抽竟發現患者的血液不是紅色的，而是黃色、稠稠的，這樣的狀況其實是「乳糜血」，通常是因為血液中的三酸甘油脂的含量非常高，造成血的顏色改變，導致血很油。乳糜血代表患者的三酸甘油脂破表，而三酸甘油酯過高也可能造成胰臟炎，且這種類型還特別嚴重，死亡率很高。

葉秉威指出，後來安排患者驗三酸甘油脂，正常狀況應是150mg／dl，但患者的數據竟高達2000mg／dl。男患者坦言，家族有遺傳性的血脂異常的問題，他也知道自己三酸甘油脂過高，但他覺得問題不大，不想長期服藥，因此想靠食療來解決，聽說健康飲食要多吃蔬果，所以他就吃了大量的水果。

葉秉威表示，多吃蔬果沒問題，但台灣許多水果糖分很高，高糖分水果到體內，會讓三酸甘油脂更高，那他本身就有過高的問題，又因為不當飲食的原因突然拉高，最後就導致胰臟發炎。所幸發現的夠早，後續進過治療以後，男患者也順利出院了。