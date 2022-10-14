遠傳電信今(14)日榮獲BSI英國標準協會頒發「ISO 20400 永續採購指南」驗證證書，為全台第一家通過第三方驗證的電信業者。此外，遠傳在2019到2021三年內綠色採購的金額總計更超過11億元，且連年提升，並編製首本永續採購報告書，證明遠傳推動永續供應鏈的決心與努力。

遠傳電信總經理井琪出席頒證儀式時表示，遠傳期待能成為推動永續採購之標竿企業，而ISO 20400強調風險管理及鑑別管理措施優先順序，並將 ESG納入採購流程中，使採購目標能與組織目標一致，同時也能將ESG推廣至供應鏈夥伴，這是遠傳一直以來努力的方向，也是遠傳能在2021年底導入ISO 20400後能快速通過、成為電信業首家取得認證的關鍵。

井琪強調，遠傳 ISO 20400 接軌國際原則，遵循國際供應鏈管理協會(ISM)所制定，包括反貪腐、多元包容、環境、企業倫理、財務誠信、世界公民、健康與安全、人權、勞工權利、永續供應鏈及透明度共11項之永續及社會供應鏈管理指導原則。

在國際評比方面，遠傳連續第二年名列碳揭露專案CDP 供應商議合評比（Supplier Engagement Rating）「領導級」企業排行榜，2021年氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8％，顯見遠傳攜手供應商共同應變氣候變遷風險的行動獲得國際肯定。

BSI謝君豪營運長表示，遠傳這幾年重視永續議題，陸續導入碳盤查、環境、能源、職業安全衛生管理等國際標準，本次榮獲由英國標準協會BSI頒發首家電信業通過ISO 20400永續採購標準查核，藉此實現永續影響力，透過國際標準深植供應鏈永續生態系。遠傳率先通過此項查核，也引領電信業邁向實踐永續之路。

遠傳自2017年便確立「2018-2025年永續發展策略藍圖」，發揮影響力推動永續供應鏈、提升廠商ESG永續績效便是重點之一。因此，遠傳設有「供應商企業社會責任準則」，將ESG相關要求納入供應商規範，也要求供應商每年簽署「企業社會責任自主聲明書」及「誠信經營守則同意書」、新供應商亦需強制填寫「ESG 量化評鑑表」，並且每年定期進行供應商評鑑與ESG實地稽核，評鑑結果於採購系統要求供應商進行確認，並在供應商大會予以公開表揚。

為攜手供應商擴大永續影響力，遠傳也分別在八月、九月邀請供應商舉行了「循環經濟創新價值鏈工作坊」、「供應商碳盤查啟動說明會」，積極尋求氣候變遷解方、創造商機，並協助供應鏈執行「碳盤查-減量-中和」之工作。未來，

遠傳未來將以ISO 20400 永續採購指南為基礎，持續強化供應鏈管理作為，以提升供應鏈市場績效指標包括QCDS（品質Quality、成本Cost、交期Delivery、服務Service）表現及ESG績效表現，與供應商夥伴共同打造優質及具韌性之永續供應鏈。

井琪也宣布，除了ISO 20400永續採購指南，遠傳決定正式響應由經濟部中小企業處推動的「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」，用企業採購的力量支持本土優良社會企業的產品，善盡企業社會責任的同時也為社會創新盡一份心力。