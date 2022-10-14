許多民眾會補充保健品維持日常所需活力，其中尤以維他命Ｂ群最為普遍，但人體營養補充不是只知維生素就夠，仍需蛋白質等主要營養素。一名20多歲的男研究生半年來體重下滑5公斤，常感冒、嘴破唇皰疹、泌尿道感染，他不解自己已每天吞4顆維他命B群，為何免疫力仍差，醫師問診後發現，原來患者因戴牙齒矯正器懶得咀嚼進食，只喝奶茶、果汁等流質果腹，嚴重營養不足，即使吃Ｂ群也無效。

東元綜合醫院家醫科醫師黃彗倫在《醫師好辣》節目中分享，他門診遇到一名20多歲半工半讀的研究所學生，原本體質就偏瘦，近半年來體重更下滑5公斤，且免疫力不如以往，感冒、嘴破唇皰疹、泌尿道感染反覆發生，「日子過得很慘。」

黃彗倫表示，這名患者自稱怕營養素不足還每天吞4顆維他命B群，但患者半年前開始戴牙齒矯正器，牙齒矯正器使用者為保持口腔清潔，進食後得把食物殘渣清除乾淨，但患者覺得很麻煩，因此改以少進食、少吃需要咀嚼食物的方式替代，改喝奶茶或果汁當作一餐打發。

黃彗倫提醒，維他命B群只是輔酶，只是協助代謝營養素的角色，人體所需的營養仍需要蛋白質、脂質等攝取，若只是一味的補充B群，「沒有蛋白質等營養素作為能量，B群仍無法作用。」最後患者因懶得藉由一般食物獲取營養素，而以飲用含有蛋白質、脂質的營養補充品補足所缺失的營養，嘴破、發炎等問題都因此改善。