前年擔任助理工程師的新竹林姓男子，不滿李姓女友聲請保護令還離他而去，他持刀連砍李60刀致死，他還辯稱，李揚言要殺害他母親及幼子他才義憤殺人，最高法院駁回李的上訴，不採信其辯詞，考量他偵審中坦認犯行，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身確定。

曾經因缺錢使用竊取公司鍍金用金水被判刑確定的林男，與印尼籍李姓女子交往後，他曾多次傷害、持刀恐嚇李女，李女聲請後，法院核發暫時保護令，他希冀與李女繼續交往，但認為李女花用他金錢後，卻又申請保護令且逕自離去，因此心懷怨恨。

2020年8月6日上午10點多鄉雨林男到李女在新竹縣一家泰式按摩店工作地點，持刀朝李女揮砍，她見狀逃至店外，林追出並持刀刺李的胸腹部數下，再將之拉回店內，續持刀揮砍、刺向李全身各處，致李女受有頭頸、胸腹、背部、四肢各部位60處之刀傷致死。

林男殺人後辯稱李女恐嚇，他才動手殺人，但台灣高等法院認為，李女在於案發前遭林男暴力相向，僅能以躲避他處、委託友人、警察協助處理等，顯然處於弱勢地位，林男卻辯以李女案發前找人恐嚇他，與卷內證據不符，亦與常情有違。

高院考量林男持刀刺殺李的身體多處後，李在瀕死前仍奮力逃離，仍遭林拉回續予砍、刺，可見林手段凶殘無情，剝奪他人寶貴生命，造成永遠無法回復之結果，但考量他坦認犯行，判處無期徒刑，李提上訴，遭最高法院駁回定讞。