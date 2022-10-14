24歲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生，13日被發現陳屍在士林區大東路的租屋處，涉嫌謀殺的30歲陳姓男子，隨後則返回新北市鶯歌住處輕生被救回，經反覆洗胃暫脫險境，但隨後睡睡醒醒精神恍惚，目前仍無法進行筆錄製作，但陳有簡短向警方供訴，是女友拜託他才動手，檢警正持續釐清其證詞中。如今蔡女身分也曝光，她平時有擔任自由接案模特兒，也有在當直播主，粉絲得知此事後紛紛湧入她的IG哀悼「拜託你回來」、「再也看不到你開心跳舞的樣子了」。

遭勒斃的女大生最後社群發文時間為本月1日，其分享先前在信義區cover韓團舞蹈的影片。（翻攝自當事人Instagram）

據了解，死者為24歲馬來西亞籍蔡姓女子，就讀銘傳大學傳播學院海青班學生，目前延畢中，平時有擔任自由接案模特兒及直播主，在Instagram上，擁有1千多名追蹤者，留著一頭長髮，長相清秀，貼文中可見多樣的造型扮相，最後一則貼文則為分享先前在信義區街頭跳舞的畫面，未料突逢巨變，生命就此畫下句點。

蔡女平時在士林區大東路2樓民宅雅房租屋，隔壁室友證稱，12日晚上6時許有遇到蔡女，2人簡單寒暄，未料隔日她就陳屍家中。而意外曝光後許多粉絲及好友也湧入她的IG留言哀悼「再也看不到你開心跳舞的樣子了」、「拜託你回來，真的」、「我很愛你、我永遠會愛你」、「請一路好走，美麗的女孩，祝福妳揚升到更高的維度，願光和愛環繞在妳周圍」。

回顧整起事件，士林分局13日晚間傍晚接獲三峽分局轉報，稱一名陳姓男子於鶯歌租屋處輕生未遂，送醫途中突然供稱自己於士林區大東路的租屋處掐死人，三峽警方不敢大意立即轉報，士林分局獲報後會同房東前往該處查看，女大生已陳屍在床上，明顯死亡。

據指出，30歲的陳男家住新北市三峽區，從事營造業工作，平時並沒有與家人同住，約在1個月前結識蔡女，兩人進而交往，蔡女因精神狀況不穩定，之前就曾試圖尋短。陳男聲稱是女友不斷拜託，他才會在13日決定動手，事後他非常痛苦，回到鶯歌住處後，決定跟她一起走，他因企圖輕生，神智仍十分恍惚，曾囈語說：「我是用她想要的方式陪她走」。

陳男經整天的反覆洗胃，目前仍無法製作筆錄。（陳鴻偉翻攝）

警方根據蔡女住家附近監視器，確認陳男在12日中午進入蔡女租屋處，之後兩人均無外出，一直到13日中午陳才離開，傍晚陳男透過家人報案，聲稱自己企圖輕生並殺害蔡女，陳男送醫後經反覆洗胃暫脫險境，但隨後睡睡醒醒精神恍惚，目前仍無法進行筆錄製作，但陳有簡短向警方供訴，是女友拜託他才動手，檢警正持續釐清其證詞中。

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