上季總冠軍勇士將於15日迎來最後一場出戰金塊的熱身賽，14日例行訓練過後，勇士總教練科爾親上火線確認，除了「追夢」卓雷蒙格林將會歸隊先發上場，就連熱身賽還沒上過場的「浪花弟」克雷湯普生也將先發，普爾則是改以替補身分上場。

「卓雷蒙格林與克雷湯普生都會參加明天最後一場熱身賽，且都會先發出賽，預計克雷湯普生只會打15到18分鐘左右，他可能需要更多時間才能恢復到平常上場時間，」科爾表示，「普爾則會替補出戰。」勇士另外3名先發是柯瑞、威金斯與盧尼。

面對勇士並未處罰他禁賽，卓雷蒙格林14日也受訪表示，「我們討論過下一步該做什麼，我們不會抓住過去不放。我現在的精神狀態比離隊前更好，離隊只是確保我們的團隊情誼是適當的，如果你有這種團隊情誼，就能在任何情況下挺過去的。」

「普爾是個職業球員，我也是，」卓雷蒙格林說，「我們還有工作要做，我們也打算把工作做好，我不確定今後我跟普爾的關係會變怎樣，這不是我能夠決定的事情，我也不認為這跟我們工作有何關聯，我們得到報酬是為了做好工作，我們努力用最大能力完成工作。」