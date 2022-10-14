高雄左營區日前出現一名「抹屎怪客」，將大便塗抹在路旁汽機車上，氣得車主PO網控訴，警方主動偵辦後，昨晚傳喚一名楊姓男子到案，楊男坦承，因和他人有停車糾紛，所以才帶著自己的大便，在住家附近抹在2輛轎車和1輛機車把手和車窗上，隨著楊男到案，犯案身影也曝光。
據了解，左營分局左營派出所前(12日)中午獲報，12時30分許獲報德天街沿線（明德國小附近），有民眾發現他停放於德天街之機車，遭人惡意塗抹穢物。
員警到場發現除該報案人的機車外，尚有其他2輛自小客亦有相同情況，共計1台機車2台汽車遭人惡意塗抹穢物。黃姓受害機車車主黃男（約20幾歲）表示要先清理車輛，暫時不提告毀損，另兩台汽車車主未報案。
雖然3台車主都沒有提告，但經警方現場勘查，發現穢物疑似刻意塗抹在把手等駕駛容易觸摸到的位置，行徑相當故意，引起警方重視。經員警積極調閱附近路口監視器，發現一名楊姓男子在案發當晚22時許不停在附近徘徊，鎖定其涉有重嫌，昨（13日）晚通知其到案。
楊男到案後坦承，確實是他抹屎，因自己就住在附近，日前因停車格問題還有懷疑附近有人刮花他的車，所以對附近機車、汽車不滿，才趁無人注意時，從家中帶出自己的排泄物，隨機抹在部分汽機車上。警方詢後依社會秩序維護法第90條裁處，並告誡其不應再犯。
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