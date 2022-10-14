51歲袁詠儀過去曾創下以《新不了情》、《金枝玉葉》作品，連續兩年獲得香港電影金像獎影后獎項紀錄，最近卻因為她和老公張智霖多次在節目上辦婚禮，引來部分粉絲不滿，宣布關閉粉絲會，袁詠儀第一時間回應己無法理解網路生態，最近則是打起精神繼續更新微博跟粉絲互動，昨(13日)中午她曬出午餐，竟然只有兩顆饅頭和一瓶辣醬，超「接地氣」的照片讓網友一度以為她被盜帳號。

袁詠儀和張智霖愛情長跑多年結婚，原本是演藝圈中難得的佳話，兩人也因為形象好被封為模範夫妻，但兩人2001年低調在美國註冊結婚，沒辦婚宴，不太符合當時一線藝人的派頭，張智霖也坦言欠對方一個婚禮，然而近來疑因夫妻倆常在綜藝節目上以辦婚禮作為噱頭，引來袁詠儀的影迷會「永遠心儀」閃電宣布關站。

疑因多次在節目裡辦婚禮，導致袁詠儀粉絲會宣布關站。（圖／翻攝自袁詠儀靚靚微博）

該粉絲會表示，「本來下個星期的15日是永遠心儀二十四週年的日子，但如今終究沒有這個緣分能一起走下去，就讓我們江湖再見，山水有相逢」，並意有所指說：「心儀的永遠，或許並不能永遠」，暗指對偶像失望，有一說是不滿袁詠儀近年頻上綜藝節目，沒回歸演員工作，零作品讓影迷會徹底失望，才索性關了粉絲會，另有一說是指袁詠儀對張智霖的粉絲比較親近，導致她的粉絲不平。

袁詠儀發文。（圖／翻攝自袁詠儀靚靚微博）

見此，袁詠儀坦言最近心情不好：「不開心是越來越不懂網路世界」。昨她則繼續分享近況，曬出午餐是兩顆饅頭和老乾媽辣醬，網友回應：「好像個假號」、「普通廣東人路過，難以喜歡」、「經典的靜默期伙食」、「哈哈，我也懷疑，不像靚靚吃的東西」、「不奇怪啊，都是助理、公關之類的在打理吧」。