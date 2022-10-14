雲林縣東勢分駐所員警把路邊等候許久的老阿嬤載回家。（台西分局提供）

臺西分局東勢分駐所日前接獲一名婦女報案80歲的母親外出購物未返家，可能是走失了請求警方協助尋找。員警很快就在路旁發現特徵完全符合的老阿嬤，老阿嬤神智清醒告訴警方，她和女兒約好在此處會和，等很久等不到人；警方把她送回家後，報警的女兒才想起是自己忘了載母親回家。

東勢分駐所表示，80歲的曾姓老婦人平時與女兒同住，當天下午3點多出門購物，但過了約定時間還未返家，女兒心急擔憂老母親發生危險向警方求助。

警員朱書賢、吳育偉立即到附近搜尋，很快在東勢西路發現一名老婦人，頭戴安全帽、圍著護腰、穿著雨鞋走路一跛一跛，與陳女描述的特徵完全吻合。老婦人站在路口東張西望，告訴員警她與女兒相約好在這裡會合，但是等了許久女兒都沒來。

員警問清楚來龍去脈才知道，原來是女兒載她到東勢街上購物，女兒告訴她訪友完畢再到約定地點接她回家。

警方以警車載送老婦人返家後對家屬說明，陳女才想起來是自己忘了載母親回家，不是走丟了，對於這場烏龍感到非常抱歉。