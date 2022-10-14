毒品走私集團3年前自馬來西亞將K他命純化結晶製成鹽燈形狀，透過國際包裹郵寄2.2公斤「K他命鹽燈」來台，事後在台收貨的毒犯賴燕宏被判刑1年7月定讞，但賴卻早在今年1月上訴最高法院期間，先一步偷渡落跑至馬國遭到通緝，調查局已將他列為追緝外逃要犯名單，積極追緝中。

這起罕見的「鹽燈運毒」案，發生於2019年，毒品集團主嫌何姓男子，為了走私毒品絞盡腦汁，以K他命純化結晶類似鹽岩，在馬來西亞將K他命製成時下相傳可招財避邪、釋放負離子的柱體「鹽燈」形狀，還裝上燈座、電線，製成「K他命鹽燈」，自馬來西亞透過國際包裹以「鹽燈」品項郵寄來台。

何男在海外指揮、遙控，透過羅姓中間人找到賴燕宏、龔姓及黃姓男子合作，規劃由黃負責收貨，在收到「K他命鹽燈」包裹後即告知龔，龔與賴男約定交貨時地。

何男等將包裹寄出後，在2019年4月中旬將收取包裹的報酬20萬元交給羅男，羅男再轉交10萬元給賴男，並告知賴男，收到包裹後會再給10萬元尾款酬勞。

結果「K他命鹽燈」被財政部關務署台中關以X光檢測可疑予以查扣，經送驗為第三級毒品K他命純質淨重2290公克，檢調逮獲黃、龔2人，2019年6月在桃園機場逮獲賴男，3人到案後均坦承犯行，台中地檢署2019年9月依違反毒品危害防制條例起訴賴、黃、龔3人，發貨的何、羅2人則是另案偵辦。

今年4月，最高法院駁回賴男等人上訴，賴男被判處1年7月徒刑定讞，須入監服刑，但檢察官發現賴疑似在今年1月18日偷渡至馬國，檢察官已在今年7月15日對賴男發布通緝，並註銷其中華民國護照。調查局已將賴列為「追緝外逃要犯名單」積極追緝中。

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