面對婚姻現代人的看法很不一樣，勇於追求自我，多半依自己的意思過活，合則聚，不合則散，一切不強求，《科技紫薇網》運勢專欄指出天秤座、獅子座、射手座、巨蟹座面對不快樂的婚姻，願意勇敢斷捨離，因為婚姻的不快樂會造成家庭失和，彼此都會痛苦。

▍天秤座：追求美好，只做自己

看似八面玲瓏的天秤座，其實個性十分自我為中心，非常清楚自己想要的是什麼，戀愛的時候，比任何人都還要更投入，不愛的時候，他們也能夠瀟灑離去，愛情本該是一段美好的關係，既然不美了，止損也是必然的，何必讓自己一直在錯誤的關係裡徘徊。

▍獅子座：面子至上，我說了算

獅子座愛著一個人的時候，可以從獅子變成一隻溫柔可愛的小貓咪，不過，他們的骨子裡還是那個霸氣的王者，一旦婚姻生活不幸福，沒有什麼好忍耐妥協的，就會毫不猶豫的離婚，但是也必須由他們先提出，因為什麼事都是他們說了算，既強勢又傲嬌，一如他們天之驕子的風範。

▍射手座：拋開束縛，享受快樂

射手座畢生追尋的就是自由與快樂，當初會與相愛的人牽手步入婚姻生活，是因為兩人可以一起打造甜蜜的愛巢，可是當婚姻變成了枷鎖，或是令自己過得不快樂，就沒必要再繼續了，失去快樂的婚姻，還有什麼幸福可言，如此能夠乾脆決定的個性，是因為射手座勇於追求想要的幸福快樂。

▍巨蟹座：捍衛家人，真心守護

雖然巨蟹座給人的印象是傳統保守的，其實相當有自己的想法，他們顧家、戀家，很堅持要守護重視的人事物，如果婚姻不快樂，影響到孩子或父母時，那麼他們會為了捍衛家人，毫不猶豫的選擇斷開婚姻。