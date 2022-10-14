睽違兩年的新竹城市馬拉松即將在10月15日在南寮運動公園盛大起跑！這場年度盛事除了支持弱勢運動員的「捐晶片」公益行動之外，今年也啟動首度新增「新竹城市雲端馬拉松／藝起跑」的線上「捐步」公益活動。

新竹城市馬拉松長年致力於推廣地體育扎根的公益行動，今年的新竹城市馬拉松同樣秉持往日「取之體育，用之體育」的精神，持續與運動筆記及其母集團H2U永悅健康合作，邀請現場參賽跑者一起「捐晶片」，除了支持弱勢運動員的「捐晶片」公益行動之外；這次更跨領域與臺灣知名「藝站當代藝廊」合作，設計別具意義的「新竹城市雲端馬拉松／藝起跑」的線上「捐步」做公益活動。

喜民眾可於起跑日至「2022新竹城市馬拉松」的報名頁，點選進入「雲端馬主會場」；或下載「跑步筆記APP」（計步及GPS紀錄軟體）進入雲端馬專區，選擇「新竹城市馬拉松雲端馬」即可「免費」報名參賽，體驗為期一個月「你捐步、我畫畫」的線上公益賽事，所有線上參賽的選手將共同鑄造這一幅，由「六億步」達標解碼的「RAM PIECE領頭羊」新竹馬NFT公益作品。

這幅凝聚所有選手熱情與善能量完成的NFT公益作品，也會一同捐贈給新竹市中小學體育促進會，作為明年拍賣的作品，從一場賽事創造「捐晶片與捐NFT」的兩個獨具意義公益行動只有新竹馬才有！

主辦單位也提醒參與今年實體賽事的選手們，也別忘了於開跑當天同時打開跑步穿戴裝置（目前支援Garmin設備）或是跑步筆記APP，將當天累計的路跑步資訊，上傳捐贈至「新竹城市雲端馬拉松／藝起跑」的線上跑賽事，讓所有線下與線上的跑者們同時體驗一起運動、一起作公益，而且不只是賽事當天，接下來30天還要天天一起跑、走起來，共同凝聚「MOVE TO DONATE」跑上雲端做公益的力量。

2022新竹市城市馬拉松預定於10月15日（六）上午5：30於南寮運動公園準時起跑，沒來到現場的朋友們也歡迎於賽事當天同步進入雲端跑主會場「新竹城市雲端馬拉松／藝起跑」，一鍵報名資訊如下：https://irunner.biji.co/track/1215