為確保員警執勤安全，及提升員警執勤能見度，林口竹林山觀音寺與警友辦事處有感員警執勤偶有意外發生，例如執行交通稽查時，於路口遭用路人撞擊，因此，為能提升員警在執行各項勤務的安全性，特別購買250套最新型的反光背心暖贈林口警分局，希望員警在第一線執勤時，著這件更顯眼更易辨識的服飾，於執勤時增加辨識度，確保執勤安全，更 希望員警們能在安全防護措施之下，安心執行治安任務，守護民眾安全！

林口竹林山觀音寺與警友辦事處，為提升員警在執行各項勤務的安全性，特別購買250套最新型的反光背心暖贈林口警分局，局長黃宗仁特地前來致謝。(林口分局提供)

林口竹林山觀音寺與警友辦事處，為提升員警在執行各項勤務的安全性，特別購買250套最新型的反光背心暖贈林口警分局，局長黃宗仁特地前來致謝。(林口分局提供)

林口竹林山觀音寺主祀十八手觀音佛祖，即千手觀音化身，是北部著名的大廟之一，平日即香火鼎盛，遇到連續假日或假期更是人潮絡繹不絕，也是林口地區重要的信仰中心，經常投身社會公益，董事長黃火旺表示，警察人員投入第一線的治安交通工作，具高風險，真的很危險也辛苦，因此特別致贈250件最新穎的反光背心，希望能強化員警的執勤安全，讓員警無後顧之憂，安心執勤。

新北市政府警察局大家長局長黃宗仁表示這幾年林口、泰山地區迅速發展，人口數持續成長，我們員警為了守護轄區的治安與交通，付出了相當大的努力，警察局一直以來都很重視員警的執勤安全，希望有更精良的應勤裝備，讓員警執勤時無後顧之憂，很感謝竹林山觀音寺董事長黃火旺與警友辦事處主任盧珍真這麼支持與力挺警察，你們真的太棒了，有你們真好。我一直強調五力就是分局最佳的夥伴，也是最堅實的後盾，竹林山觀音寺捐贈250件反光背心給辛苦執勤的員警，讓他們執勤安全有更多的保障，相信林口分局的員警一定會更加用心與努力，一起為轄區的治安與交通努力打拼。

分局長陳忠龍回贈感謝狀，並表示竹林山觀音寺時常回饋地方鄉親，行善更是不落人後，透過此一善行支持警察盡一份心力，令人相當感動，也呼籲民眾支持警察拼治安穩交通的各項作為，一起營造更優質的生活環境。