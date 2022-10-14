兩岸情勢緊張，國防部部長邱國正也坦言狀況40年來最嚴峻、兵役延長勢在必行等，引發各界熱議。退役海軍中將、海軍軍官學校前校長金豐鄉認為，台灣必須秉持「避戰加上備戰」作法，只有守住海戰、不讓對方上岸一途，否則無論最後輸贏台灣土地都將被毀滅，根本沒有意義；金更痛批綠營煽動性言論，直呼那些想法都非常荒謬。

香港媒體《中評社》今（14）日報導指出，兩岸圓桌論壇協會13日在台大校友會館，舉辦「美中戰略競爭關係下，台海局勢的挑戰與台灣的未來」論壇。金豐鄉會中表示，台海一旦發生戰爭，唯有守住海戰，不讓戰事擴及台灣本島，否則若讓對方上岸，台灣無論打贏、打輸都是被毀滅的，就沒意義了。

金豐鄉呼籲，如果不能保住台灣這塊土地與百姓，這個戰爭就不可以打，這一點應該是領導人要堅持的，若不能做到這點戰爭便毫無意義，畢竟「台灣全部被毀掉有什麼意義？」

對此，金豐鄉強調，對台灣最好的方式應該是「避戰加上備戰」，即便發生戰爭，也應利用海峽的優勢，不讓戰事發生在台灣本島上，否則不論輸贏，台灣這塊土地都是毀滅的。之前有人討論解放軍入台後要拚死打巷戰，行政院院長蘇貞昌甚至說要拿掃把打到最後一兵一卒，這都是非常荒謬的想法。