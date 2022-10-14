台南市議員「大善化區」共5席名額，2018年民進黨占4席，國民黨1席，今年九合一選舉9搶5看似激烈，但看好現任議員爭取連任優勢高，普遍仍認為變數不大，僅有民進黨林志聰改由妻子余柷青接替出馬，成為國民黨與無黨籍參選人虎視眈眈的1席。

台南市議員第5選區包括善化、安定、新市、山上與新化5區，近年有南科與台積電公司加持，當地地價與房價飛漲，附近生活圈快速繁榮。

綠營在此區選情穩定，4年前民進黨提名4席全上，國民黨2人參選，李文俊以1萬7000多票最高票當選，另1人黃俊勝8000多票成為「落選頭」，藍營今年仍想攻下第2席，除了李之外，再派出曾經的議場老將林全忠捲土重來，能否重聚基層票源備受考驗。

民進黨4名選將有3人為現任議員爭取連任，李偉智4年前獲第2高票（民進黨該區最高票）當選，有選立委的企圖心，林志展有意參選議長，陳碧玉4年前拿下超過1萬票，林志聰4年前9000多票吊車尾當選，這次改由妻子余柷青披掛上陣，是民進黨較擔心變數的1席。

無黨籍參選2人，王清崎出身安定區，曾是大台南市農會理事長梁順發的助理，也是台南市議長郭信良祕書，這次參選，若能鞏固安定區票源，即有一拚實力。另1名廖俊道為大營里長，一步一腳印從基層組織耕耘，致力於社區服務風評佳，首次跳級參選議員，預估將瓜分到現任議員不少選票。

民眾黨推出的參選人洪岳銘，曾在農委會農技團工作，具農業背景，主打為食安把關。

第5選區綠大於藍，今年選舉9搶5，民進黨台南市黨部評估是選情最穩定的選區之一，國民黨的林全忠與無黨籍的王、廖2人仍虎視眈眈，伺機挑戰綠營4席全上的地位。