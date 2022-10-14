民眾黨新竹市長參選人高虹安14日一早到香山體驗製作苦茶油，也與在地農民交流，高虹安說，過去在香山辦理多次地方座談會，發現香山民眾希望，香山能有在地化、特色的產業，她也認為像是在地的苦茶油產業，搭配上青年返鄉創業，有故事性又有在地特色，未來一定會好好發揮。

高虹安14日體驗製作苦茶油，她提到自己的政見主軸是「區域共榮」，而竹市在發展上，東區有園區和產業帶起年輕家庭聚落，也有高科技產業、大學城，北區則看到傳統文化、廟宇和美食，可供觀光遊覽，然而香山區的產業還需要發展。

過去高虹安和市議員參選人葉國文在香山辦理過多次地方座談會，深入基層後發現，香山民眾希望，未來可有在地化、特色的產業。高虹安也認為，特色化的農業或休閒農業，是未來努力方向，如苦茶油產業，再搭配上青年返鄉創業，有故事性、又有在地特色，值得未來好好發揮。

高虹安也說，尤其青年創業辛苦又艱難，地方政府應扮演幕後助力，她也舉例自己過去輔導產業的經驗，創業需要外部幫助，才能度過創業維艱初期的階段。

因此，高虹安先前很早就提出「新竹安心創」的政見，當中包含一站式的服務窗口，讓青創或新創團隊初期可以很快了解政策補助工具，或媒合大型產業等，另也提供共享空間，跟其他創業夥伴交流的活動等，盼提供更好的創業舞台。