中研院前院長李遠哲12日接受網媒專訪，爆料過去與蔡英文總統討論溫室氣體排放議題時，蔡英文曾說「2024年以後不是我的事，是下一代的事」。國民黨桃園市長參選人張善政直呼，這是民進黨最標準政治人物的做法，沒有肩膀。

談及蔡英文遭爆料曾說2024年後沒有她的事，在高端疫苗出爭議時，民進黨台北市長參選人陳時中也說自己早已離開衛福部，而民進黨桃園市長參選人鄭運鵬雖帶職參選，卻連連忙著打選戰，遭點名立院出席率低。對此張善政說，這凸顯民進黨的政治人物完全沒有肩膀。

張善政表示，蔡英文說2024她就卸任了，台灣將來的能源政策，還有最近李遠哲關心的節能減碳，與她都沒有關係。台灣的疫情、防疫搞成這個樣子，陳時中也說跟他都沒有關係。鄭運鵬現在在選市長，根本就忘掉他是立法委員，立法院也不去了，「這就是民進黨最標準政治人物的做法，就是沒有肩膀！」。