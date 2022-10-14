最壞身教！新北市新莊1名盧姓母親（40歲），昨（13）日上午7時許，騎乘機車載送12歲兒子上學的途中與其他機車發生擦撞，竟肇事逃逸還將兒子丟包在現場，隨後又在另一處再度發生交通事故，最後警方到場對他實施酒測，發現酒精濃度竟然高達1.13毫克，當場被警方依公共危險罪嫌送辦。

盧女昨日上午7時許，騎乘機車載著12歲的兒子去上學，行經新莊中和街155巷時，不慎與對向陳姓女子（41歲）騎乘的機車發生擦撞，雙方皆摔倒在地，不料盧女起身後，竟然不顧自己兒子還在原地，就直接將車騎走。

在肇事逃逸後，盧女又在中和街191巷與另名騎乘機車的留姓女子（37歲）發生事故，隨後警方接獲報案趕到現場，替盧女進行酒測後發現，酒精濃度值竟然高達1.13毫克，被警方直接帶回警局偵辦。

接受警方訊問時，盧女坦承在家飲用3瓶500毫升的啤酒，酒駕再加上肇事逃逸已經不可取，更讓警方傻眼的是，盧女的兒子在第一個事故點受傷，送醫檢查後左手有骨折情況，但竟然慘遭母親丟包，而其他人也都有擦挫傷的情況。警方訊後依公共危險罪嫌將盧女送辦。

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