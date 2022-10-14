日前烏日警分局麗水派出所受邀參加原民活動，在活動場內設攤宣傳反賄選及反酒駕，籲民眾共同守護台灣民主。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前烏日警分局麗水派出所受邀參與於龍井河濱壘球場舉辦的「2022年MIHUMISANG 展現原民活力文化親子系列活動」，透過在活動場內設攤宣傳反賄選及反酒駕等法律常識，吸引大小朋友的參與、互動，宣傳效果顯著。

「2022年MIHUMISANG 展現原民活力文化親子系列活動」由中華台灣原住民體育休閒文化藝術發展協會、中華台灣基督教曠野協會台中區會與台中市曠野多族群文化關懷發展協會日前在台中市龍井河濱壘球場聯合舉辦，活動現場有龍球比賽與各項原民傳統競技、親子趣味競賽等，吸引百人參加。

麗水派出所針對反賄選及反酒駕等法律常識於活動設攤，辦理犯罪預防宣導；並表示，111年度地方公職人員選舉將於今年11月26日舉行，警方積極深入各地方宣傳反賄選觀念，強化民眾拒絕賄選決心，並鼓勵民眾勇於檢舉賄選，避免暴力及金錢介入選舉，影響選舉結果公平性。

麗水派出所所長黃男吉特赴活動現場，解說各種賄選手法及檢舉賄選管道，與原住民朋友一同反賄選、斷黑金；更進一步提供反賄選檢舉專線「0800-024-099」，撥通後再按4，鼓勵民眾勇於檢舉賄選，受理單位會嚴密保護檢舉人身分，呼籲民眾不用害怕，一起守護台灣民主。

黃男吉也表示，酒駕修法加重處罰規定於3月底施行，依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情也照樣要罰；更呼籲民眾社交應酬難免喝酒時，1通電話，酒後代駕，輕鬆方便。切記不得酒後駕車，酒駕肇事、害人害己，保險不賠，後悔莫及。

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