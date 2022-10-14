美股四大指數上演觸底反彈，全面收漲逾2%，道瓊指數大漲827點，亞股搭上反彈列車，日經指數早盤一度大漲逾800點，台股今在權王台積電(2330)強勢反彈帶動下，指數開高大漲212.98點，報13023.71點，隨後漲幅擴大，10點過後台股一度大漲逾400點，衝破13200點關卡、最高達13221點，漲幅達3%。惟目前因大環境並未明顯好轉，以美國Fed激進作法來看，美股慢慢破底是可預期的，台股也很難置身事外，故台股上漲仍多以反彈視之，勿視作基本面轉好的回升。

權值股扮演反彈先鋒，法說過後的台積電最受矚目，台積電法說釋出訊息憂喜參半，ADR大漲3.92%，今股價強勢衝高，漲幅一度達4.9%，股價最高達416元，市值增加5056億元，站回5日線，權值股在台積電登高一呼下，多檔大搶反彈，聯發科(2454)、聯電(2303)開高走高，盤中均大漲5.5~6%，同樣在昨日舉辦法說會的股王大立光(3008)，第三季在匯兌加持下，大賺6股本，今股價開高震盪，盤中大漲逾4.5%，股價最高為1880元，股后信驊(5274)稍早勁揚逾6%，鴻海(2317)盤中漲幅近1.5%。面板族群強勢，群創(3481)、彩晶(6116)漲逾4%，友達(2409)漲近3%。

今日八大類股齊揚，電子股中，IC設計族群揮別美中晶片大戰陰影，智原(3035)、安格(6684)、力智(6719)、富鼎(8261)、新唐(4919)等攻上漲停，力旺(3529)也大漲逾9%，其餘創意(3443)、晶心科(6553)、M31(6643)、世芯-KY(3661)等均同步大漲。另外，載板三雄景碩(3189)、欣興(3037)、南電(8046)齊登頂。

航運族群則由貨櫃三雄搶鏡，陽明(2609)、萬海(2615)盤中大漲6%以上，長榮(2603)盤中亦拉高至5%漲幅，惟航空股仍陷入解封後的利多出盡，長榮航(2618)、華航(2610)盤中跌幅落在1.5%~2%。

台股反彈大漲，分析師認為，當前處在慢熊盤的氛圍，但慢熊終將加速，基本面來看，電子業需要花費至少半年到一年的庫存調整，需求透支後要恢復也需要時間，新技術、新突破性產品尚未成熟，供需的整理可能需要花費幾年的時間調整，目前預期的產業景氣於2023上半年恢復都是太樂觀的預期。有鑑於總經環境沒有改善，持續走高的通膨，歐美也持續升息，新興市場面臨資金出走，台灣也難逃這樣的趨勢。現階段盤面表現容易面臨多空雙巴，猜測何時落底意義不大，以聯準會激進的作法，美股慢慢破底是可預期的，台股也很難置身事外，下跌不會一次到位，但反彈就只會是反彈，勿視作基本面轉好的回升，操作建議靈活因應。