民進黨台北市長參選人陳時中近日上謝震武主持的訪談節目《新聞面對面》專訪，坦言擔任防疫指揮官，背滿了箭靶，更說若再來一次不會再接任指揮官，對此無黨籍北市長參選人黃珊珊不耐表示，任何的政務官做了決定就要承擔，好漢做事好漢當，假設未來他真的當的市長，他什麼事情都可以後悔嗎？並直稱，不太想回應他這些自怨自艾。

黃珊珊今上午再度前進萬華，並前往廣照宮參拜，行程後受訪被問及陳時中專訪的言論，黃珊珊不耐表示，不太想回應陳時中這些自怨自哀，當一個指揮官當然要承受，掌握了國家最高的權力，當然要承受最大的責任，任何的政務官做了決定就要承擔，現在回來抱怨，假設未來他真的當的市長，他什麼事情都可以後悔嗎？

黃珊珊怒批，一點都不想知道他在想什麼，做了什麼事情自己要負責，好漢做事好漢當，並強調自己是女生，做副市長所有事情都一肩承擔，絕對不會說後悔做過什麼事，從政到現在，做的所有事情從來沒有後悔過。

至於陳時中於專訪中替黃珊珊擔任台北市防疫指揮官的表現打了70分，並稱還是及格的分數，黃珊珊再次暴怒，強調分數應該要台北市民來打，台北市所有的作業都比中央快兩個禮拜到一個月以上，包括車來速，如果中央早點把快篩陽認定為確診，就不用大費周章設車來速，車來速保護了台北市的醫療量不受影響，市民都看在眼裡，「這個分數不容他來說三道四。」