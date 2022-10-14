大陸國家統計局14日公布，大陸9月份消費者物價指數（CPI）年增2.8％，漲幅比8月份擴大0.3個百分點，並創下2020年4月以來新高。9月生產者價格指數（PPI）年增0.9％，漲幅比8月回落1.4個百分點。

香港經濟日報14日報導，食品價格上升是推動大陸9月份CPI走高的主要因素。9月食品價格年增8.8％，漲幅比8月擴大2.7個百分點，影響CPI上漲約1.56個百分點。食品之中，豬肉價格上漲36.0％，漲幅比8月擴大13.6個百分點；鮮果和鮮菜價格亦分別上漲17.8％和12.1％。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，9月份大陸受到高溫少雨天氣影響，鮮菜價格月增6.8％，漲幅比8月擴大4.8個百分點，影響CPI上漲約0.14個百分點，占CPI月比總漲幅4成多。

此外，9月份豬肉消費需求季節性回升，加之看漲預期下部分養殖戶壓欄惜售，價格繼續上漲，但在中央儲備豬肉投放等措施作用下，9月中下旬漲勢有所趨緩。

另在PPI方面，董莉娟表示，9月份國際原油等大宗商品價格繼續下降，加上大陸部分行業需求回升，工業品價格走勢整體下行，但下行態勢趨緩。