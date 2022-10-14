為推動客家文化精神、民族風情及客家特色，台中市大里區公所與美群國小共同主辦「111年客家音樂會～美韻迎客‧悠揚樂群」活動，將於10月14日晚間19時於美群國小前庭登場；大里區長鄭正忠表示，今年市府與市民齊心抗疫，讓客家音樂會睽違2年終能舉辦，相當感謝。

大里區公所表示，為落實客家音樂在地化，讓民眾能參與音樂、欣賞音樂、樂在音樂，以提升民眾的音樂氣質，讓社會各階層、各族群更深入認識客家文化，盼藉此落實音樂教化的功能。

大里區公所表示，這次音樂會邀請了台灣揚琴樂團、大里幼兒園、青年高中音樂科、大屯客家藝術團、美群國小哈客歌謠社、大襟客山歌劇團、陳瑋儒等在地樂團、音樂家，帶來一連串耳熟能詳的國、客語音樂與精彩的演出節目，期盼經由不同展演場域，將傳遞幸福的旋律、動人歌聲，讓客家的特色音樂在大里四處悠揚。

大里區公所也進一步補充，民眾當天除可以享受優美的音樂會及一系列節目，現場還會舉辦有獎徵答活動；音樂會結束後還可以品嘗道地的客家美食、領取早鳥禮，讓民眾參加音樂會還可以拿好禮。

鄭正忠表示，本次活動很感謝台中市政府客家事務委員會及美群國小大力協助，這次疫情嚴峻下，透過戴口罩、保持社交距離等防疫措施，讓活動睽違2年能再次舉辦，希望透過音樂表演，凝結大里區客家族群，讓民眾有機會就近體驗地方客家文化之美。