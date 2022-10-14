好發在秋冬季的呼吸道融合病毒（RSV），是造成嬰幼兒細支氣管炎最常見原因，根據疾管署統計，今年第40周國內共新增118例陽性個案。林口長庚醫院新生兒科自今年9月下旬至10月初，短短2周內收治6名未滿月的小嬰兒，醫師憂心台灣兒童將進入「免疫負債」階段，呼籲防疫勿鬆懈，建議高危險族群的嬰幼兒施打RSV單株抗體，降低感染風險。

林口長庚醫院新生兒科主任江明洲指出，台灣自2021年爆發新冠肺炎疫情後，印政府宣導與全民配合勤洗手、戴口罩，已連續15個月沒有RSV個案。如今隨著防疫政策鬆綁、疫情解封，官方報告的首例RSV感染病例已在9月出現。

林口長庚醫院新生兒科於9月下旬至10月初，收治了6名未滿月、因呼吸道融合病毒感染而住院的小嬰兒，年齡介於2～3周大。其中1位是出生35週的早產兒、2位是出生體重小於2500公克的低出生體重兒。他們當中有2位因呼吸窘迫，被收治到新生兒加護病房接受呼吸器治療。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，RSV是單股的RNA病毒，好發於秋季至春季。台灣位處亞熱帶，四季溫度分界不顯著，因此一年四季都會出現。此病毒主要藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約為2～8天，會在人類呼吸道細胞繁殖並破壞，造成發炎反應，使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

邱政洵表示，RSV感染的初期症狀與感冒類似，包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、餵食困難、肺部痰液增加，或是呼吸時會聽到「咻咻咻」的喘鳴聲。由於嬰幼兒的呼吸道相對狹小，因此易因為增多的痰液，造成小氣道阻塞，而發生呼吸急促、呼吸窘迫，甚至出現發紺或呼吸暫停。

一般健康的寶寶若感染RSV住院，平均住院天數約需5～7天，但對於肺部發育未完全的早產兒，或是免疫功能不全的小寶寶，例如先天性心臟病或神經肌肉疾病，就是非常棘手的問題。嚴重者，會造成呼吸困難，住進加護病房和重症的風險就相對非常的高。呼吸道融合病毒感染尚無特效療法，治療以支持性療法為主，包括氧氣給予、化痰等。

江明洲表示，後疫情時代大家已逐漸恢復正常生活，洗手、戴口罩政策逐步放鬆，台灣兒童恐進入「免疫負債」階段。對於高危險族群的寶寶，例如未滿33週或合併慢性肺病的早產兒，以及符合條件的先天性心臟病童，建議施打RSV單株抗體，以提供良好的抵抗力。由於嬰幼兒個案多數是大人傳染小寶寶，他也呼籲家長，防疫勿鬆懈，照顧家中嬰幼兒必須勤洗手與消毒，同時避免帶嬰幼兒出入人潮擁擠的公共場合。家中若有哥哥姊姊，也都要特別留意。