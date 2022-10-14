基隆市警方協助民眾找到走失的大沙公「蟹老闆」，失主非常感謝協尋的民眾及警方。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

有民眾拾到一隻大沙公螃蟹，送至基隆市暖暖區的派出所，請警方協尋失主。經過員警在社群網路上找尋，果然找到了這隻「暫時」被定義為「寵物」的大螃蟹失主。失主也萬分感謝警方及拾獲民眾的協助。

基隆市暖暖區碇內派出所13日晚間來了一對母女，還帶著一隻大沙公。原本員警以為是民眾要帶來為員警加菜的，沒想到，這對母女表示這隻大螃蟹是女兒在附近撿到的，所以帶來派出所招領。

派出所的員警雖然覺得有點奇妙，但仍在社群網路上，試圖找到這隻大螃蟹的失主。果然找到了黃姓女子在社群網路上發布了協尋「寵物蟹」的文章，經員警私訊黃女，黃女順利地將這隻「寵物蟹」帶回家。

警方忍不住好奇心，追問黃女真的在飼養這隻大沙公嗎？黃女不好意思地承認，其實這隻沙公是她日前在雲林花了2000餘元買下，本來打算讓妹妹享用，但還要另行與妹妹約時間吃飯，就先養在家中，打算擇日吃掉。孰料日前不小心忘了關門，這隻大沙公就趁機「離家出走」。

由於這隻沙公花了不少錢，黃女也試圖在社群網路上發文協尋，果然有民眾撿到，並且送到派出所。黃女也非常感謝協助找到大沙公的警方及民眾。不過也有知道這件事的民眾笑稱，對失主來說當然是件好事，但對那隻大沙公來說，就不知道是不是件好事了。

基隆市警察局三分局提醒民眾，若家中有飼養寵物，應多加注意寵物動向，以免有走失之情事發生。