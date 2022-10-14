日月光投控(3711)關注環境議題，重視永續理念，今年在財團法人日月光環保永續基金會的支持下，與國立高雄科技大學攜手合作，邀請高雄市政府教育局與環保局共同協辦並給予指導，舉辦「SDGs x 全民綠生活」高雄在地城鄉推廣與實踐，辦理永續熱血教師暨永續行動教案徵選，自10月14日至16日首度移師高雄最美捷運美麗島站穹頂大廳盛大展開。

環境教育不分男女老少，為了讓更多人了解永續的重要，特別選在紅橘線交會的美麗島站，透過多元的展區，以情境引導民眾產生互動，啟發學習意願，增進一般大眾對於環境保育的基本認識，鼓勵培養具有綠色永續的態度與行動。現場展示打造如熱鬧市集，包含年度獲選的優秀特色學校及永續行動教案，配合生動活潑的影片介紹與實體教具，易懂易理解、定時的熱血教師教學分享，展現對土地、對生活的熱忱與活力，另外趣味的闖關活動，免費VR體驗、繪本閱讀、永續對對碰與綠生活套圈圈，還有抽大獎的機會，就是要讓大家簡單入手環保知識。

高雄廠自2014年起，秉持在地深耕與推動環境教育的決心，先後投入永續推動環境教育專案，與永續城鄉深耕教育等計畫，從高雄楠梓出發，走入偏鄉學校，協助建立「一校一特色」，並結合社區打造生態環境教育與導覽場域，過程中也培養出許多種子師資。今年，由計畫提供公版教案，讓老師們展現突破創新的想法，融合關鍵校園特色，以及SDGs與全民綠生活理念，產出一份份獨特的教案，再透過教學，培育更多環教種子，讓孩子有機會思考，如何盡自己力量幫助大自然、實踐愛地球的行動。

日月光集團高雄廠副總經理李叔霞表示，永續的行動不一定要是大事，重點在於培養長久且長遠的習慣，了解為何而做，將理由化為動機。如同今年計畫的主張，每間學校的特色不同，所以選擇從老師出發，帶著學生關心周邊生活，認識家鄉故事、理解在地文化，連結生命記憶，並且在SDGs和綠色生活的導引下，接軌國際永續意識潮流，身體力行進而回饋社會。