西北太平洋海面熱鬧滾滾，共3個熱低壓正在發展，預估都將增強為颱風，「只差一個就可以擺桌打麻將了」。中央氣象局雖解除大雨特報，但受東北季風影響，低壓接近後，「共伴效應」帶來的雨勢更兇猛。

氣象局指出，這3個低壓均有形成颱風的可能，其中位在菲律賓東方海域的系統（TD23），成颱後因已靠近台灣，不排除同步發布海上颱風警報，時間點落在明天。

受低壓外圍環流和東北季風雙重影響，下周日、一全台有雨，北部、東部嚴防致災豪雨。提醒民眾這個周末務必提高警覺，水氣逐日增強，降雨範圍也會越來越大。