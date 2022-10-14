台南市下營區擁有白鵝、紅葚、黑豆及綠柚4寶，吸引不少民眾到下營邊吃邊玩。台南「2022鵝香下營商圈嘉年華」產業文化活動將於10月23日登場，預計超過200家攤位配合公所，推出活動劵及鵝香劵優惠兌換活動，並有摸彩送百樣好禮，增添活動熱鬧嘉年華氣氛。

台南市長黃偉哲14日親自主持記者會，並結合阿興168燻茶鵝製作鵝肉高湯、下營豆菜麵及燻茶鵝推行營養滿滿的鵝香拉麵等，展現鵝肉融入地方小吃的美食，邀請民眾一起來下營吃好鵝、抽好禮！

黃偉哲表示，商圈的活動其實就是代表庶民經濟，這次的活動現場還發放鵝香券等優惠活動，一方面讓消費者開心，讓商家也因為帶來商機而開心，藉此活動更可打響知名度一舉數得。

台南市下營區長李宗翰表示，本次活動由下營區公所、商圈、夜市自治會、農會及養鵝協會與在地特色店家共同舉辦，超過200多個攤位市集，結合商圈、夜市及農會共同合作，展示農特產品、地方美食及手工藝品之美，保證玲瑯滿目。

同時配合嘉年華，特地舉辦鵝鄉之星選拔活動，鼓勵學子走出3C束縛，勇敢秀出自己的才藝，在上帝廟公見證下，成為天鵝小公主、小王子。