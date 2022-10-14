在當地通貨膨脹已經逼近14年新高下，新加坡14日決定再度祭出緊縮貨幣政策，這不僅是今年第4次，同時也是自去年10月開始啟動升息周期以來的第5次。

MAS(新加坡金融管理局)，也就是新加坡央行，重新調整S$NEER(星幣名目有效利率)中間點，但斜率以及波動幅度不變。緊縮消息一傳到匯市後，新加坡幣兌一美元升至1.4205至1.4317之間，升幅在0.6%左右。

透過匯率而不是利率來定位貨幣政策的MAS，會適時調整斜率、中間點以及好讓匯價有一定彈性的特定波動區間，這3種槓桿操作方式來緊縮或寬鬆貨幣。

新加坡華僑銀行(OCBC)表示，MAS再度緊縮表示經濟成長應該有比較少的下行風險，若要振興經濟也可利用即將出台的政府預算來解決，因此推估，到了明年4月表定審查時，可能會再次祭出緊縮政策。

MAS指出，迄今所有緊縮都是為了降低當地輸入性的通膨。不過，進口成本愈來愈高也要注意。在全球需求疲弱下，新加坡經濟成長也將趨緩，在薪資增加下，核心消費者通膨在未來幾季應該還是居高不下。

新加坡核心通膨8月年增率已增至5.1%，7月則為4.8%。MAS預估，在今年剩下時間一直到明年初，核心物價增幅估5%左右。另外，在抗疫限制鬆綁，國境重開下，新加坡最新的第3季GDP年增4.4%。經季節性因素調整後，7到9月GDP季增率則為1.5%。