南韓知名嘻哈歌手Crush結束兩年兵役回歸，近日傳出在音樂節與粉絲互動時爆出歧視爭議，有粉絲在推特曬出影片，聲稱因為「膚色」被略過擊掌，雖然Crush後來在IG解釋是因「安全考量」，才會避免和部分歌迷擊掌，但仍然有許多網友不買單。不過，在12日有粉絲曬出其他視角的影片，還給他一個清白。

歌手Crush 9日在音樂節後，有網友在推特上曬出影片，影片中可見Crush邊唱邊和粉絲們擊掌，但在過程中卻突然將手舉起越過了幾名粉絲，疑似拒絕擊掌，發文者指出被拒絕的人當中也包括了黑人粉絲。影片PO出後，網友們的批評聲越發嚴重，Crush也趕忙在IG上PO出長文澄清，他表示是因為粉絲們興奮擠向欄杆，有安全考量的因素才會舉手示意粉絲們注意安全，同時，他也對造成這番風波的舉動感到抱歉，並表示會更加注意自身行事。

誰料，海外網友們似乎不接受他的道歉，紛紛質疑Crush明明和許多人擊掌，為何偏偏就略過兩名深膚色粉絲。此外，過去曾和Crush合作歌曲《RUSH HOUR》，在國際擁有超高聲量的南韓團體防彈少年團成員j-hope也點讚該篇貼文支持，讓不少網友將炮火轉移到j-hope身上，直言「j-hope為馬虎的道歉點了讚」、「憤怒並沒有消失」、「j-hope竟然也同意種族主義嗎。」

然而事件後續又發生反轉。有粉絲在12日公開其他演唱會視角還他清白，其中一個附有聲音的影片中還可以聽到Crush說出「小心一點，可能會受傷」，與他的聲明所言一致。此外，也有網友發現Crush其實還是有向一位黑人粉絲伸出手並且觸碰，而非「拒絕擊掌」。事情真相曝光後，讓不少粉絲相當心疼莫名被捲入風波的兩人，主題標籤「ApologizeToCrush」、「ApologizeTojhope」也成為熱門話題，向散布謠言者表達抗議。

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