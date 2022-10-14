雙城連續2年無法闖進季後賽，這也是陣中當家游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)自2016年後，首度無法出現在10月熱戰的舞台當中。而提早放暑假的柯瑞亞近期仍成為了頭條焦點，那就是他決定行使合約中的逃脫條款，正式成為1名自由球員。

去年休賽季結束與太空人7年情分，柯瑞亞投入了自由市場，眼看著同年進入大聯盟的林鐸(Francisco Lindor)拿下10年3.41億美元的超級合約，傳出柯瑞亞也想獲得條件相符、甚至超越規模的巨型合約，不過等了許久一直沒有心儀的報價後，柯瑞亞在今年3月選擇與雙城簽下3年1.053億美元。

與雙城簽下的合約前2年附有球員選擇權，本賽季不時傳出仍極力追求10年長約的柯瑞亞，昨日向波多黎各當地媒體《新日報》表示自己將跳脫目前合約，正式成為自由球員，「按照我今年的表現、健康狀況及正處於巔峰時刻，這是一個正確的決定。」

今年休賽季自由市場中的頂級游擊手，除了已表明跳脫合約的柯瑞亞外，道奇崔伊騰納(Trea Turner)、勇士史旺森(Dansby Swanson)及也有跳脫權利的波格茲(Xander Bogaerts)，都是各球團鎖定的好手，也勢必將影響柯瑞亞在自由市場的身價。