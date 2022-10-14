國民黨桃園市長參選人張善政提出成立婦幼局，引來綠營質疑。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，整合局處並非不能討論，但仍要視具體服務內容，若只以現有機制統籌成局處，不是很有效率，須縝密思考。另針對先前幼童疫苗誤打，賴也說，接獲許多不良反應陳情，已要求衛福部盡速提出報告，會幫家長爭取權益。

賴香伶今赴平鎮區福林里關懷據點，訪視長者流感疫苗施打情形，並表示日前爆出幼童疫苗誤打事件後，接獲許多家長陳情，孩子出現不良反應包括發燒、腸胃炎等，認為醫院處理非常消極，事後檢討也未提出作業程序哪邊出錯，因此她在中央質詢時也要求衛福部盡速提出調查報告，她會協助家長爭取權益。

對於張善政婦幼局政見成討論焦點，賴香伶認為，總局處量受限法規，無論是桃園第一個成立的青年局或張善政的婦幼局，還是她提倡的新住民事務局，須整合局處或將二級單位改為附屬機關規格，並非不能討論。現有教育、社會與衛生局等包含婦幼相關服務、預算與人員編列，縝密規畫並服務到位才最重要。

賴香伶說，單以服務內容來看，若要以現有機制統籌為一個局處，不是很有效率，例如先前跟騷法上路，難道警政單位與衛生局就不須照顧婦幼安全？認為若要成立婦幼局，須經縝密思考調整組織框架，才能服務到市民真正的需求。

至於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今開箱北區競總，賴香伶也說，鄭運鵬將大型競總蓋在建案土地上，雖稱是合法租用，但至今未回應租金多少、政治獻金關係為何？若真合法合宜就清者自清。她也已提出打炒房政策，要解決高房價問題，但是否因為有政商合作模式，導致鄭運鵬不敢也不願打房，希望對市民說清楚。

此外，針對民眾黨立委蔡壁如德明科大碩論涉抄，經學倫會審議認定違反學術倫理，撤銷碩士學位。賴香伶表示，會以同樣標準檢視，蔡要主張救濟是她的權利，會尊重學倫會決議，相信這件事不至於會影響選情。