24歲銘傳大學馬籍蔡姓女大生，13日被發現陳屍在士林區大東路的租屋處，涉嫌謀殺的30歲陳男，隨後則返回新北市鶯歌住處吞藥輕生，經反覆洗胃暫脫險境，目前仍無法進行筆錄製作。女大生家屬接獲我方通報後相當悲痛，將於今天趕赴來台處理女兒後事。

根據馬來西亞《中國報》報導，受到新冠疫情及行動管制令影響，女大生家屬的護照早已過期，目前已獲得銘傳大學馬來西亞校友會及台灣外交單位協助，辦理更新護照後飛來台灣。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處新聞組組長洪正彬表示，女大生家屬在接獲噩耗後，已在第一時間辦理來台事宜，但因為有家人護照過期，因此正在和大馬移民局等單位協調辦理。

洪正彬證實，女大生家屬今天即可飛赴台灣，在這段期間，辦事處、銘傳大學馬來西亞校友會等各相關單位將會緊密配合協助家屬，只要有任何需要都會全力協助。

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