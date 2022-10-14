審計部的高端疫苗查核報告直指五大缺失，引發訾議。前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中昨撇清他已離開衛福部，由衛福部說明，對此無黨籍台北市參選人黃珊珊再批，陳時中當時說的責任來我就扛，但現在看起來「我負責」對他來說是奢侈的事，直指做決策的人還是有一定的責任。

黃珊珊今上午再度前進萬華，並前往廣照宮參拜，行程後受訪，被問及陳時中的高端爭議，黃珊珊表示，打高端的民眾多人現在都有受到困擾，我覺得指揮官不管如何，像他當時說的，責任來我就扛，但現在看起來是「我負責」這件事情，對他來說是很奢侈的事，甚至把責任一推二五六，這件事情台灣人打高端的應該都不能接受吧。

至於陳時中在專訪上首度向施打高端的民眾致歉，黃珊珊則表示，從去年到現在，大家一直都有很多意見，強調支持發展國產疫苗，但對於整個作業揠苗助長，過於粗糙，讓這些打高端的這些人，反而受到權益受損，做決策的人還是有一定的責任。