馬不像驢常在地上打滾去除搔癢，保育員會幫馬洗澡、刷毛，再帶出門走走。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園最近在幫動物做「減敏訓練」，如果有機會在遊客步道上遇到動物，千萬不要以為牠們逃脫，是保育員循序漸進的在幫動物減低近距離內出現陌生人時的敏感反應，讓平常不會和人群接觸的動物，在群眾面前表現出自然的行為。

園方表示，保育員得投注非常多的時間和心力，和動物培養感情取得信任，因此參觀動物園時，如果看到動物保育員帶著羊駝、迷你馬等動物在園區「蹓躂」，那可是保育員正在為動物「減敏」訓練，之後在「動物行為學院」展演時，才能比較不受到遊客熱情的影響。

今年「動物行為學院」的活動一推出，就相當受民眾喜愛，學院裡體型最大的動物親善大使是迷你馬，別看牠們體型壯碩，對週遭附近的人群還是很有戒心，因此在「減敏」訓練的路上，保育員總是會提醒圍觀的遊客「不要站在馬的後面，牠們會後踢」，大家看到動物則是驚喜又開心。

保育員指出，由於馬不像驢常在地上打滾去除搔癢，保育員會幫馬洗澡、刷毛，再帶出門走走， 動物一停下來保育員就有機會跟民眾互動，介紹迷你馬及羊駝正在做「穩定跟隨」及「減敏」的訓練，下次在園區裡看到動物出來「蹓躂」請大家按耐住澎湃激動的心情，協助保育員讓動物習慣人多的場合，一起完成這趟動物「減敏」訓練。